【NBA RSI日本予選】3Qに一挙37得点の猛攻…鳥取城北が攻守で東山を圧倒しシンガポール行き決定
3月31日、大田区総合体育館で「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS presented by SoftBank」の男子決勝が行われ、鳥取城北高校（鳥取県）と東山高校（京都府）が対戦した。
勝者が6月にシンガポールで開催される「NBA Rising Stars Invitational」への出場権を獲得する大一番。試合は第1クォーター、鳥取城北はインサイドを軸にオフェンスを組み立てるなか、フィリモン ホムタワ タルモンの得点などで互角のスタートを切る。東山のウェトゥ ブワシャ エノックをファウルトラブルでベンチに下げさせると、その間にタルモンや山粼勇輝が加点し、23－12とリードして最初の10分間を終えた。
続く第2クォーター、東山の新井伸之助や佐藤久遠に次々とシュートを決められて点差を詰められる。中盤には大森来玖の3ポイントシュートなどで逆転を許し、33－38とビハインドを背負ってハーフタイムへ。
後半に入り、第3クォーターは福元源士のシュートでスタートすると、福元の3ポイントシュートで同点に追いつき、山粼のジャンプシュートで逆転に成功。さらに角威武輝がディープスリーを連続で決め、東山にタイムアウトを取らせた。直後には2－3のゾーンディフェンスでターンオーバーを誘発し、リードを2ケタに拡大。その後も攻撃の手を緩めず、一挙37得点を奪う猛攻を見せ、70－46で最終クォーターへ。
勝負の第4クォーター、逆転を狙ってプレーの強度を落とさない東山に対し、鳥取城北もプレッシャーをかけたディフェンスを維持する。オフェンスでは福元を中心にゲームを支配し続け、最終スコア82－59で勝利を収めた。
この結果、見事に優勝を果たした鳥取城北が、シンガポールで開催される本戦への出場権を獲得した。勝利した鳥取城北は、福元が21得点6リバウンド、タルモンが17得点19リバウンド、山粼が14得点と活躍。一方の東山は、佐藤が19得点、新井が17得点と奮闘するも、鳥取城北の勢いを止められなかった。
■試合結果
東山高校 82－59 鳥取城北高校（@大田区総合体育館）
東 山｜12｜26｜ 8｜13｜＝59
鳥取城北｜23｜10｜37｜12｜＝82
【動画】鳥取城北の福元が速攻を決めれば、角が連続ディープスリー💫
鳥取からシンガポールへ🛫#鳥取城北 猛攻💥#福元源士(#4) 独走💨からの#角威武輝(#13) の連続ディープスリー🙌🙌
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【男子決勝】#東山 🆚 #鳥取城北#バスケットLIVE ライブ/見逃し配信中📡#高校バスケ@U18_JBA pic.twitter.com/nkHHuri2YH
- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) March 31, 2026