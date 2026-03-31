11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月19日（木）の放送では、今年度最後の授業（放送）として、この1年を頑張った生徒（リスナー）に向けて、郄塚がおもちゃの楽器を鳴らしながらエールを贈りました。INI郄塚大夢＜リスナーからのメ