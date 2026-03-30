大阪のスパイス料理店「北摂スパイス研究所」を運営するオッツマミーが、地元である北摂エリアの柚子と山椒を使用したオリジナルソーセージを開発。北摂スパイス研究所のフードメニューとしても提供を開始している。今回開発した商品は「大阪・箕面の柚子ソーセージ」「大阪・能勢町の山椒ソーセージ」の2種類。大阪府北摂地域の箕面市および能勢町で収穫された柚子と山椒を使用した、和のスパイスが香るソーセージに仕上げている