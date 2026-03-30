【大阪府箕面市・能勢町】柚子と山椒を使う「和のスパイスソーセージ」発売！北摂スパイス研究所でメニュー提供



大阪のスパイス料理店「北摂スパイス研究所」を運営するオッツマミーが、地元である北摂エリアの柚子と山椒を使用したオリジナルソーセージを開発。北摂スパイス研究所のフードメニューとしても提供を開始している。

今回開発した商品は「大阪・箕面の柚子ソーセージ」「大阪・能勢町の山椒ソーセージ」の2種類。大阪府北摂地域の箕面市および能勢町で収穫された柚子と山椒を使用した、和のスパイスが香るソーセージに仕上げている。柚子の爽やかな香りと山椒のしびれる清涼感により、豚肉の旨味を引き立てている。

フードロス削減につながる地域プロジェクト



「大阪・箕面の柚子ソーセージ」に使用している柚子は、傷があったり、形や色が悪いなどの理由で市場に流通しない「規格外柚子」を活用。通常は販売されない柚子を農家から直接買い取り、食品として新たな価値を生み出し、フードロス削減につなげている。なお、店舗ではこれらの規格外柚子を使った「まるごと柚子サワー」も人気メニューとなっている。



柚子や山椒は加工が大変で、柚子の果汁を絞ったり、山椒の枝を取り除いたりと商品化までには作業工程が多い。柚子や山椒の収穫・加工作業には、地域の福祉施設「かめの家」と連携して、農業・福祉・飲食をつなぐ地域プロジェクトとして、地域資源を活用した商品づくりを目指している。

また、ソーセージには国産豚肉を使用し、創業以来より取引のある大阪府内の協力工場で製造している。原料から製造まで大阪府内で行っており、大阪府から「大阪産(もん)」として認定された。

北摂スパイス研究所のフードメニューでも提供

さらに、今回のソーセージは2種類とも、スパイス料理との相性を考えた「和のスパイスソーセージ」として北摂スパイス研究所のフードメニューでも提供している。



「大阪・箕面の柚子ソーセージ」を使った「柚子ソーセージのカリーブルスト」は、地元のクラフトビール「箕面ビール」との相性が良く、人気メニューとなっている。



「大阪・能勢町の山椒ソーセージ」を使った「山椒ソーセージのグリル」は、山椒で作る山椒キャビアを添えた山椒づくしの一品。

北摂エリアの「和のスパイス」が効いたソーセージ、一口試してみては。

■「大阪・箕面の柚子ソーセージ」「大阪・能勢町の山椒ソーセージ」

希望小売価格：各598円(税別)

内容量：各4本入り(130g)

保存方法：冷蔵/冷凍

■北摂スパイス研究所 箕面本店

住所：大阪府箕面市箕面2-1-34

■北摂スパイス研究所 ルクア店

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 B2F

北摂スパイス研究所 公式HP：https://hokusetsu-spice.com

(山崎正和)