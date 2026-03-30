[caption id="attachment_1572643" align="aligncenter" width="600"] 博多もつ鍋やまや 大井町トラックス店 外観[/caption]福岡県篠栗町に本社を置く「やまやコミュニケーションズ(以下、やまや)」は、新たに開業したJR大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS(大井町トラックス)」内に、「博多もつ鍋やまや 大井町トラックス店」を3月28日(土)にオープンした。アトレが運営するSCへの出店は同店舗が初となる。これを記念し、3月2