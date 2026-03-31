岸和田競輪のS級シリーズ「前検日コメントならウィンチケット杯」（F1）が、4月1日に開幕する。北日本の注目株がアピールする。小堀敢太（25＝北海道・125期）は12〜15日の取手でG3初の決勝へ進出。逃げて4着だったが、佐藤慎太郎のG3最年長優勝に貢献した。「（2月17〜19日の）久留米からフレームを換えたのもそうだが、その後に菊地圭尚さんからの助言を意識して走っている」と攻めの姿勢が好結果につながっているようだ。