記者会見するJR四国の四之宮和幸社長＝31日午前、高松市JR四国は31日、2026年度から5年間の中期経営計画を発表した。30年度に連結の営業収益900億円を目指す。うち鉄道運輸収入は245億円。高松市で記者会見した四之宮和幸社長は「集中的な投資で稼ぐ力を強化し、持続可能な経営体質の構築を目指す」と話した。運賃改定は「5年間の中で実施したいと考えている」と述べ、新年度から検討に着手するとした。中長期的な発展を念頭