俳優の高島礼子（61）が30日、自身のインスタグラムを更新。“よく似ていると言われる”レジェンド歌手との2ショット写真を公開した。【写真】「姉妹みたいに見えます」「お2人ともお美しい」“よく似てると言われる”伍代夏子との2ショット高島は「嬉しいことに周りの皆さんからよく似てると言われてます 夏子さんと」とつづり、歌手の伍代夏子（64）との2ショットを投稿。夜景をバックに並んだ2人の姿を披露した。 さらに