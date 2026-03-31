●ソニーとホンダがEV開発を中止ソニーグループとホンダの合弁会社であるソニー・ホンダモビリティは25日、EVを取り巻く市場環境の変化を受けた四輪電動化戦略の見直しに伴い、共同開発EVの第1弾モデル「AFEELA 1」と第2弾モデルの開発・販売を中止すると発表した。【こちらも】ホンダ、巨額赤字となったEVシフトのリスクホンダは、EV戦略を大幅に見直す方針で、その影響により今期と来期以降で合わせ最大2兆5,000億円の巨額の