シンプルで十分、コスパが高評価2026年1月15日、マツダは軽乗用車「フレア」の一部改良モデルを発表しました。最新の納期や反響について、首都圏のマツダディーラーに聞いてみました。フレアは2012年に登場しました。スズキ「ワゴンR」のOEMモデルとして展開されていた「AZワゴン」の後継で、当時の5代目ワゴンRのバッジエンジニアリングモデルとなっています。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ“新型”「4人乗り軽ワ