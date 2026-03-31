31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比36ポイント安の675ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 821.55ポイントボリンジャーバンド3σ 795.86ポイントボリンジャーバンド2σ 770.17ポイントボリンジャーバンド1σ 744.48ポイント25日移動平均 732.59ポイント200日移動平均 729.50ポイント一目均衡表