【モデルプレス＝2026/03/31】広瀬奈々子監督による映画『このごにおよんで愛など』が11月27日に公開決定。キャストとして長澤まさみ、柄本佑、石橋静河が出演する。【写真】結婚発表の38歳女優「さすがのスタイル」美太もも披露◆長澤まさみ・柄本佑・石橋静河「このごにおよんで愛など」出演決定是枝裕和氏や西川美和氏が立ち上げた制作者集団「分福」に所属し、両監督の監督助手としてキャリアを積んだ広瀬監督。2019年に柳楽優