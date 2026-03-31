長澤まさみ・柄本佑・石橋静河出演映画「このごにおよんで愛など」公開決定 広瀬奈々子監督が多様な愛の物語描く
【モデルプレス＝2026/03/31】広瀬奈々子監督による映画『このごにおよんで愛など』が11月27日に公開決定。キャストとして長澤まさみ、柄本佑、石橋静河が出演する。
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是枝裕和氏や西川美和氏が立ち上げた制作者集団「分福」に所属し、両監督の監督助手としてキャリアを積んだ広瀬監督。2019年に柳楽優弥主演の映画『夜明け』で監督デビューを果たした広瀬監督が、自ら企画立案・脚本を執筆し、長い歳月をかけて完成した意欲作が、長編映画2作目となるオリジナル作品『このごにおよんで愛など』だ。「もっといろんな家族の形があってもいいんじゃないかという思いから生まれました」と監督が語る本作は、“わがままで、ずるくて、だけど愛おしい”、そんな主人公・詩（うた）と、彼女に振り回される夫・杜夫、恋人・潤奈の3人が織りなす、一筋縄ではいかない多様な愛の物語。
そして、脚本段階で2023年の「釜山国際映画祭」併設コンテンツマーケット「Asian Contents & Film Market（ACFM）」内企画マーケット「Asian Project Market（APM） 」で、「CJ ENM Award」と「ARRI Award」の2冠を達成するなど注目を集めてきた本作に、日本映画界を代表するキャストの3人が集結した。絵本作家の主人公・詩を演じるのは、映画『ドールハウス』で第49回日本アカデミー賞・優秀主演女優賞受賞など、幅広い作品で活躍する長澤。プロデューサーが「初めて台詞を読んでもらった際に、瞬く間に詩が現れた」と語るほど、自由奔放に振る舞うけれど何処か憎めない、わがままでチャーミングなキャラクターを演じた。自身も「理想とか現実とか、正義感みたいなものが混ぜこぜになっていて、それでも、彼女の素直な態度や、素顔が周りを吸引」すると、詩のキャラクターについてコメントしている。
気遣いができ料理が得意な一面と、古き良き家族観の間で揺らぐ詩の夫・杜夫役を演じるのは、主演作『木挽町のあだ討ち』の好演も記憶に新しい、現代の日本映画に欠かせない俳優、柄本。「不器用な欲しがりさんたちがお送りする愛に関する映画」と3人が織りなす物語にコメントを寄せた。詩の恋人で、担当編集者でもある潤奈役には話題作への出演が絶えず、2026年後期の連続テレビ小説「ブラッサム」では主演を務める石橋。自身でも「不器用で、ハリネズミのように棘があって、でも心の中には子どものような柔らかさを秘めた人」と語る、詩に不満を抱きながらも一途な愛情と強い芯を持つ女性を演じた。
同じ作品へ3人一緒に出演するのは初となるが、それぞれ共演経験があり、撮影では抜群のチームワークを見せていた。広瀬監督も「編集中にもこの3人でよかったと作品が喜んでいるように感じる場面があり、改めて幸せを噛み締めています」とこの奇跡的な組み合わせのキャスティングに手応えを感じている。
さらに、既存の価値観にとらわれない作品をつくりたい、という監督の思いから、ホウ・シャオシェン監督の後期作品や『台北暮色』（ホアン・シー監督）などの撮影監督を担ってきたヤオ・ホンイーをはじめ、撮影と照明に台湾スタッフが参加した日台合作映画となった本作。撮影は2025年9月から10月にかけて行われ、すでに完成をしている。
また、今回は30秒の特報映像、ティザービジュアルも解禁。特報映像は詩の「変なこと想像しちゃった。3人でこの家に住むの」というセリフから始まり、夫・杜夫にも、恋人・潤奈へも、好きだと奔放に気持ちをぶつける姿が描かれる。そんな詩のことを、「わがまま」「いい加減」「だらしない」「欲張り」と言いながらどこか嬉しそうな口調の2人。本作の音楽を担当するシンガーソングライター・HIMIが手掛ける劇中曲にのせ、まさに“わがままで、ずるくて、だけど愛おしい”詩のキャラクターと物語の一端が垣間見える映像となった。なお、HIMIはこれまで映画の主題歌を担当したことはあるが、作品全体の音楽を手がけるのは本作が初めてとなる。
ビジュアルは映画『怪物』や『ファーストキス 1ST KISS』などで印象的な一瞬を切り取ってきた、写真家・末長真氏による、3人の関係性を見事に映し出した1枚を、映画『爆弾』や『ルックバック』を手がけた吉良進太郎氏がデザインに落とし込んだものとなる。多様な生き方が模索される時代だからこそ描ける、愛する人と一緒にいるために必要なこととは。夫と恋人、2つの愛を手に入れようとした詩の、突拍子もない提案から始まった3人の生活。ありのままの自分を、目の前の人をどう愛し、共に生きるか試行錯誤する日々を丁寧に描いた、映画『このごにおよんで愛など』は11月27日公開となる。（modelpress編集部）
詩ちゃんの矛盾した行動の中には、理想とか現実とか、正義感みたいなものが混ぜこぜになっていて、それでも、彼女の素直な態度や、素顔が周りを吸引していき、“こんなのもアリかもしれない”と思わせてくれました。監督のみぞ知る世界を、迷い、探し、うねるように、静河さんと佑さんと過ごし、それでも、私達は自然にその場にいる事ができました。愛に助けられた、そんな感覚でした。映画の中でもずっと探している、皆さんにとって愛ってどんな形なんでしょう？どうか、映画を楽しみにしていて欲しいです。
「このごにおよんで愛など」の先にどんな言葉が続くのか？そんな事を考えながら今作の撮影に臨んでいました。「無駄」なのか「ナンセンス」なのか、はたまた「・・・でも欲しい！」なのか？今作を観終わった方の心にどんな言葉が紡がれるのか、とても気になります。不器用な欲しがりさんたちがお送りする愛に関する映画。是非お楽しみ下さい。
初めて脚本を読んだ時、まったく違う正義を持った三人が時に激しくぶつかり、時に互いに寄りかかりすぎたり…この三人はどこに行ってしまうのだろう？！とハラハラドキドキしたのを覚えています。潤奈という役は、不器用で、ハリネズミのように棘があって、でも心の中には子どものような柔らかさを秘めた人でした。まさみさん、佑さんとのお芝居は、とても頼もしく、心地よい時間でした。台湾の撮影チームの眼差しは、とても柔らかかった。広瀬監督が一から描き、そしてキャスト・スタッフみんなで作り上げたこの物語が、たくさんの人の心に届くことを祈っています。
はじめて原案を書いたのはコロナ禍のクリスマスでした。以来、わがままで、ずるくて、だけど愛おしい主人公を形づくるために、脚本の執筆に苦戦してきたわけですが、長澤まさみさんを主演にお迎えして、そんな苦労などすっかり忘れてしまうほど魅力的なキャラクターが誕生しました。さらに柄本佑さん、石橋静河さんが加わり、ちょっぴり歪な関係を紡ぎながら、想像以上に煌めく瞬間に立ち会うことができました。編集中にもこの三人でよかったと作品が喜んでいるように感じる場面があり、改めて幸せを噛み締めています。このお話は、もっといろんな家族の形があってもいいんじゃないかという思いから生まれました。愛などと大仰な題を掲げてしまいましたが、誰かを好きになったり、家族を持ちたいと思ったときに起きる障壁や、女性に起きる問題、夫婦間の溝を丁寧に拾い上げ、軽やかにお届けできたらと思っています。撮影は台湾のヤオ・ホンイーさんにお願いしました。海外の眼から見える東京が映し出されているのではないかと思います。公開まで楽しみにお待ちください。
広瀬監督から提案いただき、初めて脚本を読ませてもらった際に、丁寧に書き上げられたひとりひとりの登場人物の可笑しみや苦悩する姿がとても魅力的だと感じたのを覚えています。フィクションとはいえ過度なキャラクターとはせずに映画にしようとする監督の想いを形にして、多くの人にこの作品を届けたいと思いました。主人公の絵本作家・詩を、どなたが演じてくださるのだろうかと脚本を作っているときは感じましたが、長澤まさみさんにお会いし初めて台詞を読んでもらった際に、瞬く間に詩が現れたと感じました。となりに座る監督をみると、嬉しそうに目を細めて笑みを浮かべていたことはいまでも忘れられません。長澤さんをはじめとした素敵な俳優の方々に今作に参加いただき、彼女たちが紡ぐ会話劇をいつまでも見ていたいと、リハーサルの時から何度も感じました。キャスト、スタッフの皆さんと一丸となってコミュニケーションをとりながら作り上げました。劇場に足を運んでいただき、楽しんでいただければと思います。
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【写真】結婚発表の38歳女優「さすがのスタイル」美太もも披露
◆長澤まさみ・柄本佑・石橋静河「このごにおよんで愛など」出演決定
是枝裕和氏や西川美和氏が立ち上げた制作者集団「分福」に所属し、両監督の監督助手としてキャリアを積んだ広瀬監督。2019年に柳楽優弥主演の映画『夜明け』で監督デビューを果たした広瀬監督が、自ら企画立案・脚本を執筆し、長い歳月をかけて完成した意欲作が、長編映画2作目となるオリジナル作品『このごにおよんで愛など』だ。「もっといろんな家族の形があってもいいんじゃないかという思いから生まれました」と監督が語る本作は、“わがままで、ずるくて、だけど愛おしい”、そんな主人公・詩（うた）と、彼女に振り回される夫・杜夫、恋人・潤奈の3人が織りなす、一筋縄ではいかない多様な愛の物語。
気遣いができ料理が得意な一面と、古き良き家族観の間で揺らぐ詩の夫・杜夫役を演じるのは、主演作『木挽町のあだ討ち』の好演も記憶に新しい、現代の日本映画に欠かせない俳優、柄本。「不器用な欲しがりさんたちがお送りする愛に関する映画」と3人が織りなす物語にコメントを寄せた。詩の恋人で、担当編集者でもある潤奈役には話題作への出演が絶えず、2026年後期の連続テレビ小説「ブラッサム」では主演を務める石橋。自身でも「不器用で、ハリネズミのように棘があって、でも心の中には子どものような柔らかさを秘めた人」と語る、詩に不満を抱きながらも一途な愛情と強い芯を持つ女性を演じた。
同じ作品へ3人一緒に出演するのは初となるが、それぞれ共演経験があり、撮影では抜群のチームワークを見せていた。広瀬監督も「編集中にもこの3人でよかったと作品が喜んでいるように感じる場面があり、改めて幸せを噛み締めています」とこの奇跡的な組み合わせのキャスティングに手応えを感じている。
さらに、既存の価値観にとらわれない作品をつくりたい、という監督の思いから、ホウ・シャオシェン監督の後期作品や『台北暮色』（ホアン・シー監督）などの撮影監督を担ってきたヤオ・ホンイーをはじめ、撮影と照明に台湾スタッフが参加した日台合作映画となった本作。撮影は2025年9月から10月にかけて行われ、すでに完成をしている。
◆「このごにおよんで愛など」特報＆ティザービジュアル解禁
また、今回は30秒の特報映像、ティザービジュアルも解禁。特報映像は詩の「変なこと想像しちゃった。3人でこの家に住むの」というセリフから始まり、夫・杜夫にも、恋人・潤奈へも、好きだと奔放に気持ちをぶつける姿が描かれる。そんな詩のことを、「わがまま」「いい加減」「だらしない」「欲張り」と言いながらどこか嬉しそうな口調の2人。本作の音楽を担当するシンガーソングライター・HIMIが手掛ける劇中曲にのせ、まさに“わがままで、ずるくて、だけど愛おしい”詩のキャラクターと物語の一端が垣間見える映像となった。なお、HIMIはこれまで映画の主題歌を担当したことはあるが、作品全体の音楽を手がけるのは本作が初めてとなる。
ビジュアルは映画『怪物』や『ファーストキス 1ST KISS』などで印象的な一瞬を切り取ってきた、写真家・末長真氏による、3人の関係性を見事に映し出した1枚を、映画『爆弾』や『ルックバック』を手がけた吉良進太郎氏がデザインに落とし込んだものとなる。多様な生き方が模索される時代だからこそ描ける、愛する人と一緒にいるために必要なこととは。夫と恋人、2つの愛を手に入れようとした詩の、突拍子もない提案から始まった3人の生活。ありのままの自分を、目の前の人をどう愛し、共に生きるか試行錯誤する日々を丁寧に描いた、映画『このごにおよんで愛など』は11月27日公開となる。（modelpress編集部）
◆長澤まさみコメント
詩ちゃんの矛盾した行動の中には、理想とか現実とか、正義感みたいなものが混ぜこぜになっていて、それでも、彼女の素直な態度や、素顔が周りを吸引していき、“こんなのもアリかもしれない”と思わせてくれました。監督のみぞ知る世界を、迷い、探し、うねるように、静河さんと佑さんと過ごし、それでも、私達は自然にその場にいる事ができました。愛に助けられた、そんな感覚でした。映画の中でもずっと探している、皆さんにとって愛ってどんな形なんでしょう？どうか、映画を楽しみにしていて欲しいです。
◆柄本佑コメント
「このごにおよんで愛など」の先にどんな言葉が続くのか？そんな事を考えながら今作の撮影に臨んでいました。「無駄」なのか「ナンセンス」なのか、はたまた「・・・でも欲しい！」なのか？今作を観終わった方の心にどんな言葉が紡がれるのか、とても気になります。不器用な欲しがりさんたちがお送りする愛に関する映画。是非お楽しみ下さい。
◆石橋静河コメント
初めて脚本を読んだ時、まったく違う正義を持った三人が時に激しくぶつかり、時に互いに寄りかかりすぎたり…この三人はどこに行ってしまうのだろう？！とハラハラドキドキしたのを覚えています。潤奈という役は、不器用で、ハリネズミのように棘があって、でも心の中には子どものような柔らかさを秘めた人でした。まさみさん、佑さんとのお芝居は、とても頼もしく、心地よい時間でした。台湾の撮影チームの眼差しは、とても柔らかかった。広瀬監督が一から描き、そしてキャスト・スタッフみんなで作り上げたこの物語が、たくさんの人の心に届くことを祈っています。
◆脚本・監督・編集・原案／広瀬奈々子氏コメント
はじめて原案を書いたのはコロナ禍のクリスマスでした。以来、わがままで、ずるくて、だけど愛おしい主人公を形づくるために、脚本の執筆に苦戦してきたわけですが、長澤まさみさんを主演にお迎えして、そんな苦労などすっかり忘れてしまうほど魅力的なキャラクターが誕生しました。さらに柄本佑さん、石橋静河さんが加わり、ちょっぴり歪な関係を紡ぎながら、想像以上に煌めく瞬間に立ち会うことができました。編集中にもこの三人でよかったと作品が喜んでいるように感じる場面があり、改めて幸せを噛み締めています。このお話は、もっといろんな家族の形があってもいいんじゃないかという思いから生まれました。愛などと大仰な題を掲げてしまいましたが、誰かを好きになったり、家族を持ちたいと思ったときに起きる障壁や、女性に起きる問題、夫婦間の溝を丁寧に拾い上げ、軽やかにお届けできたらと思っています。撮影は台湾のヤオ・ホンイーさんにお願いしました。海外の眼から見える東京が映し出されているのではないかと思います。公開まで楽しみにお待ちください。
◆プロデューサー／小出大樹氏コメント
広瀬監督から提案いただき、初めて脚本を読ませてもらった際に、丁寧に書き上げられたひとりひとりの登場人物の可笑しみや苦悩する姿がとても魅力的だと感じたのを覚えています。フィクションとはいえ過度なキャラクターとはせずに映画にしようとする監督の想いを形にして、多くの人にこの作品を届けたいと思いました。主人公の絵本作家・詩を、どなたが演じてくださるのだろうかと脚本を作っているときは感じましたが、長澤まさみさんにお会いし初めて台詞を読んでもらった際に、瞬く間に詩が現れたと感じました。となりに座る監督をみると、嬉しそうに目を細めて笑みを浮かべていたことはいまでも忘れられません。長澤さんをはじめとした素敵な俳優の方々に今作に参加いただき、彼女たちが紡ぐ会話劇をいつまでも見ていたいと、リハーサルの時から何度も感じました。キャスト、スタッフの皆さんと一丸となってコミュニケーションをとりながら作り上げました。劇場に足を運んでいただき、楽しんでいただければと思います。
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