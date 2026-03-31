連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）の放送が3月30日にスタートした。ドラマのなかで“語り”を務めるのは、歌手でタレントの研ナオコ。ネット上では、初回の放送直後から《研ナオコの語りの声が良かった》と反響が巻き起こっている。【写真】朝ドラ『風、薫る』でW主演、仲良く腕を組む上坂樹里と見上愛2人の女性ナースの物語『風、薫る』は、社会が大きく変わった激動の明治時代を生きた2人の女性ナースの物語。生きづらさを抱