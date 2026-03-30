セリエA女子のミラノは30日、日本代表アウトサイドヒッターの佐藤淑乃（24）が2026-27シーズンから加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ミラノは、今シーズンのセリエA女子でレギュラーシーズン3位の好成績を収め、プレーオフでは決勝に進出している強豪チーム。2024-25シーズンには日本代表リベロの福留慧美もプレーしていた。 加入が決まっ