コペンハーゲンは29日、ヤコブ・ニーストルップ監督の退任を発表。翌30日、ボー・スヴェンソン新監督の就任を伝えた。日本代表DF鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンは24試合が消化したリーグ戦でグループB（下位リーグ）の2位。国内カップ戦では決勝に進出しているものの、今季のリーグ戦は苦戦を強いられており、6試合勝利から遠ざかっている。そんな状況を受けて、クラブはニーストルップ監督との別れを決断。後任として