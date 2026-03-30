「400万円前半」で狙える本格スポーツルノー「メガーヌRS（ルノー・スポール）」は、F1を筆頭とするモータースポーツの知見を市販車にフィードバックした、世界屈指のホットハッチです。2018年8月に日本上陸を果たした4代目モデルの「トロフィーR」は、ニュルブルクリンク北コースでFF市販車最速タイムを塗り替えるなど、その高い走行性能で世界を驚かせました。【画像】超カッコイイ！ これが最速級の「“6速MT”スポーツカー