石破茂前首相は内外タイムスの単独インタビューで地方創生や防災庁創設の重要性、消費税減税への懸念について語った。党是である憲法改正については自衛隊の明記とともに、軍隊としての明文化が必要との考えを示した。さらに米国によるイラン攻撃、リベラルの危機についても言及。全2回で紹介する。 ――2014年に初代地方創生担当大臣に就任し、これまで積極的に取り組んできた。現在の状況は？ 石破具体的に