大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は30日、2025-26シーズン限りで4選手が退団し2選手が引退することを発表した。 退団が決まったのは、アウトサイドヒッターの佐藤淑乃（24）、和田由紀子（24）、ジョバンナ・ミラナ・デイ（27）、セッターのカミラ・デ・ラ・ローザ（24）の4名。ミドルブロッカーの原嶋睦夢（21）とセッターの細川春香（24）は引退