吉本新喜劇のすっちーが29日、自身のインスタグラムを更新し、愛車と“オバハン”の2ショットを公開した。 【写真】似合ってる…のか？オバハンとハイラックス・サーフ すっちーは新喜劇でおなじみ、おかっぱの大阪のオバハン「すち子」のふん装。「オバハンとハイラックスサーフ割と相性ええ」とコメントし、愛車であるライトグレーのトヨタ・ハイラックスサーフ185系にもたれかかっ