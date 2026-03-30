話題になっているのは、ワンコを孫のように可愛がっていたおじいちゃんとの思い出を綴ったスライドショー。愛に溢れた日常は記事執筆時点で5.9万回を超えて再生され「涙が止まらない」「きっとお空から見守ってくれてるね」など多くの温かいコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬と仲良しだった『おじいちゃん』が突然の他界…孫のように暮らした『かけがえのない記録』】 振り返る大切な思い出 TikTokアカ