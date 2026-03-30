話題になっているのは、ワンコを孫のように可愛がっていたおじいちゃんとの思い出を綴ったスライドショー。愛に溢れた日常は記事執筆時点で5.9万回を超えて再生され「涙が止まらない」「きっとお空から見守ってくれてるね」など多くの温かいコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬と仲良しだった『おじいちゃん』が突然の他界…孫のように暮らした『かけがえのない記録』】

振り返る大切な思い出

TikTokアカウント「黒柴 狛さん」に投稿されたのは、黒柴の「狛」ちゃんと、今は亡きおじいちゃんが過ごした、かけがえのない日々の記録。

おじいちゃんの月命日に合わせて公開されたこのスライドショーの始まりは、おじいちゃんが入院していた頃のひとコマ。当時まだ生後7ヶ月だった狛ちゃんは、この日初めておじいちゃんのお見舞いへと向かったそうです。

おじいちゃんは、この時期から入退院を繰り返している状態だったといいます。しかし、残された写真に映るおじいちゃんは、狛ちゃんを優しい笑顔で見つめてとっても嬉しそう。

日常の中にあった、二人の温かい時間

体調の波はありながらも、日常の中にはおじいちゃんと狛ちゃんの微笑ましい姿がいつもありました。スライドショーに映されたのは、並んで歩く二人の温かい後ろ姿や、公園で一緒にボール遊びをする無邪気なひととき。

さらに、一緒にお茶目な仮装を楽しむ仲睦まじい姿も。あるときにはおじいちゃんがヒヨコ、狛ちゃんがニワトリの姿を披露。クリスマスにはおじいちゃんがサンタ、狛ちゃんがトナカイに変身して寄り添います。どんな時も楽しそうにカメラに収まる二人からは、本当の祖父と孫のような深い絆を感じずにはいられません。

これからも続いていく絆

スライドショーの終盤には、二人が満面の笑みで写る写真や、狛ちゃんがおじいちゃんの顔を愛情たっぷりにペロペロと舐める姿が映し出されました。

ふたりの温かな笑顔からは、狛ちゃんがおじいちゃんが大好きだったことが伝わってきます。何気ない日々の積み重ねは、かけがえのない宝物。これからも、きっと二人の絆は永遠に続いていくのでしょう。

この投稿はTikTokで5.9万回以上再生され、コメント欄には「涙が止まらない」「きっとお空から見守ってくれてるね」「優しい笑顔」「おじいちゃんの分まで長生きして」といった多くの温かい声が寄せられました。

TikTokアカウント『黒柴 狛さん』さまでは、狛ちゃんの元気な日常や、愛らしい表情がたくさん投稿されています。気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「黒柴 狛さん」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。