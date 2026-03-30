虎屋、東京大学大学院工学系研究科国際工学教育推進機構 ものづくり部門（ものづくり部門）、Brule Inc.（Brule）は、2024年6月から取り組んでいる3Dプリンター・3Dスキャナーを活かした共同プロジェクトについて、現在までの進捗を報告した。●2024年6月から現在までのプロジェクトの進捗を報告このプロジェクトは、虎屋の歴史と菓子づくりの技術、ものづくり部門の技術的知見、そしてBruleの最新3Dプリンターの提供と、3者が