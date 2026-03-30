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3月31日の決算発表銘柄（予定） ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： ＹＥデジタル [東Ｓ] (前回16:00) 岡谷鋼機 [名Ｐ] (前回16:30) ◆第1四半期決算： スターマイカ [東Ｐ] (前回15:30) Ｔアルファ [東Ｓ] (前回15:30) ◆第2四半期決算： クラウディア [東Ｓ] (前回15:30) ◆第3四半期決算： インテＧ [