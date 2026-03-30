島津製作所の「創業記念資料館」＝京都市中京区（同社提供）島津製作所は、京都市中京区の旧本社隣接地に新しい施設「島津科学技術ミュージアム（仮称）」を建設する。創業150周年の記念事業の一環。最先端の科学技術と社会とのつながりを創出する拠点にしたい考えで、29年夏の開館を予定している。近くには創業者島津源蔵の住居兼社屋を改築した「創業記念資料館」があり、当時の資料や製品を展示している。国の登録有形文化