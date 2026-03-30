広島の栗林良吏投手（２９）が３０日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加した。プロ初先発だった２９日・中日戦（マツダ）で１安打完封勝利。七回までパーフェクトに封じる快投でチームの開幕３連勝発進に貢献した。この日はキャッチボールなどで調整。練習後、取材に応じ、「勝つことが一番うれしいことですけど、その中でも自分の中でベストな勝ち方ができたのは最高のスタートだった」とコメント。登板が予想さ