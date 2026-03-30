エクスペディアグループは、エクスペディアTAAP（旅行会社向けアフィリエイトプログラム）「クマの手」で、旅行業務取扱料金機能の提供を開始した。対象宿泊施設の予約に対し、最大30％以内の任意のサービス料を追加できる。サービス料にはエクスペディアによる手数料を徴収せず、全額を受領できる。これまで多くの旅行会社では、サービス料を請求するために複数のオフラインプロセスを併用しており、収益機会の損失にも繋がってい