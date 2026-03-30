【SVリーグ】群馬グリーンウイングス 3ー0 アランマーレ山形（3月28日・女子第21節）【映像】超“おっそ〜い”ふんわりサーブ炸裂女子バレーでとてつもなく“スロー”なサーブが炸裂した。大きく山なりの弧を描くボールがネット近くに落ちると、相手選手も慌てて対応するほどの困惑ぶりだった。大同生命SVリーグ女子の第21節が行われ、アランマーレ山形は敵地で群馬グリーンウイングスと対戦。試合終盤に、あっと驚くようなプ