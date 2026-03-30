田中亜紀写真展『lulu /Hostel &Space』 舞台写真を数多く手がける写真家・田中亜紀による写真展『飛んで、飛んで、太陽 - 巡る、巡る、太陽』が4月14日から京都・lulu／Hostel＆Spaceほかで開催される。 田中亜紀は主に人物や舞台を中心に撮影している写真家。劇団☆新感線、新国立劇場、ホリプロ、明治座、大人計画、イキウメなど、数多くの舞台写真の撮影してきた。また、太陽をテーマとした写真をライフワӦ