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インディアナ・ペイサーズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年3月30日（月）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 135 - 118 マイアミ・ヒート NBAのインディアナ・ペイサーズ対マイアミ・ヒートがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒー