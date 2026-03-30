2026年4月1日から、相模原市名誉観光親善大使に就任する[Alexandros]。3月28日、メンバー川上洋平と白井眞輝の地元であり、バンド結成の地である相模原市の魅力を語るスペシャルトークライブが、相模大野のオーノクロス内公共広場で500名を超える観客をが見守る中で開催された。なお、遡ること約1年半の2024年9月には、代表曲「ワタリドリ」が相模大野駅の列車接近メロディに採用されており、今回のトークライブの開催に合わせて、