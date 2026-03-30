俳優の町田啓太（３５）がこのほど、都内で行われた日本テレビ系主演ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（４月１１日スタート。土曜、後９・００）の制作発表に出席した。フリースクールが舞台で、町田は子供たちに甘すぎるほど寄り添うスタッフ役を演じる。会見では後方のセットで子供たちが自由に過ごしており、紙飛行機が乱入する場面も。声もにぎやかだったことから、町田は「聞こえました？もうちょい声を張った方がいいか