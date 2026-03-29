―［貧困東大生・布施川天馬］― 先日、Xにて「東大教授の収入は少ないのか？」をテーマに大議論が巻き起こりました。「年収1,000万といえど、大学教授の能力に対しては少ない」「好きなことで1,000万が稼げる職業はそう多くないので恵まれている」など、様々な意見が飛び交う中で、ポスドクや非正規雇用など、教授職を得るまでの道のりの不安定さに注目が集まっていったようです。個人的には、大変な能力が要請される仕事なのです