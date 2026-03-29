人生をラクに生きるにはどうすればいいのか。2ちゃんねる創設者のひろゆきさんは「ウソをつきながら生き続けるのは圧倒的にコスパが悪い。そんなウソをつくのと同じくらい口にしないほうがいい言葉がある」という――。※本稿は、ひろゆき『人生の正体 生きること、死ぬこと』（徳間書店）の一部を再編集したものです。提供＝徳間書店■ひろゆき「僕はウソをつく資格がない」ウソをつくことは、その場しのぎだと思われがちだ。でも