昨年12月に死去した尾崎将司さんが主宰していたジャンボ尾崎ゴルフアカデミーが、3月31日をもって閉校されることになった。同アカデミーを運営する株式会社ジャンガーの宮下修氏が28日、YouTubeの公式チャンネルで発表した。宮下氏は長年、ジャンボさんのマネジャーを務め、同社の代表取締役として17年に開校した同アカデミーの運営に携わってきた。今回の結論に至った理由について「続けていくべきなのか、いったんお休みす