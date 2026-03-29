動画配信サービス「Hulu」にて、1話完結型の本格ミステリードラマ企画「ミステリーシネマ」が始動。第1弾となる3作品を4月17日から3週連続で独占配信することが発表された。【動画】第1弾3作品の予告映像本企画では、日本ミステリー界を代表する作家、有栖川有栖、法月綸太郎、麻耶雄嵩の人気短編小説を実写化。配信ならではの自由な尺で、原作の魅力を損なうことなく丁寧に映像化する。第1弾ラインナップは、『スイス時計の