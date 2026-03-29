「ドジャース３−２ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースのエドウィン・ディアス投手が２試合連続で１点差の九回を締めた。直前にスミスが逆転２ランを放って試合をひっくり返した。準備を進めていたディアスはトランペットの生演奏に乗って登場。大歓声がわき起こる中、「ストレートに重点を置いた。相手を牛耳る投球に主眼を置いた」と力強いストレートで三者凡退に抑えた。試合後、中継インタビュ