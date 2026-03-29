フジテレビ系新情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜7:00〜 ※初回のみ7:30〜)が、29日にスタート。生放送終了後にメインキャスターの谷原章介、スペシャルキャスターの伊藤俊介(オズワルド)、キャスターの鈴木唯アナが取材に応じた。質疑応答の場では、番組の感想や意気込みを語るだけにとどまらず、3人の会話が次々と枝分かれしながら自由に展開。図らずも、この番組のスタートに伴い終了となった『ボクらの時代』のような肩の