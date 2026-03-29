今泉力哉が脚本と監督を務めるドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』が最終回を迎えた。そんな今泉に話を聞いたのは、新宿のとある居酒屋。本人は「ずるい取材ですよね、飲ませるなんて」と笑う。けれど、酒のある場でこぼれた言葉は、作品以上に彼の輪郭をくっきりと浮かび上がらせた。 【画像】居酒屋で飲みながら語る今泉力哉1日5時間以上エゴサを続けること。SNSに書いた言葉は残さず、DMで届く相談には基本すべて返事をする