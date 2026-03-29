日本テレビの佐藤真知子アナウンサー（32）が29日に放送された同局「所さんの目がテン！」（日曜前7・00）で番組を卒業することが発表された。番組の終盤、サプライズで所ジョージから「もう1つ、VTRが」と振られると、佐藤アナは「えっ？」と驚いた様子。ナレーションで「8年にわたって弾ける笑顔で番組を盛り上げてくれた佐藤真知子アナが本日、目がテン！を卒業します」と発表された。番組初登場は入社2年目だった2017年8