2番人気に支持されたカフジエメンタールは道中インの3番手で脚をためる形。直線でじわじわと伸びたが2着馬から3馬身離された3着に敗れた。武豊は「うまく流れに乗っていい感じだったけど、最後は切れ負けしてしまった。前回と同じぐらいは走っているけど、決め手の差が出たかな」と敗因を分析した。