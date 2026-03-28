「食事量は意識しているのに、なぜか食べ過ぎてしまう」と悩んでいたHさん（40歳・事務）。食事の内容には気をつけているつもりでも、満腹になる前に食べ過ぎてしまうことが多かったといいます。そこで見直したのが、食事の“最初のひと口”の食べ方でした。最初のひと口をゆっくり味わうHさんが意識したのは、食べ始めてすぐに次のひと口へ進まないこと。最初のひと口だけは、しっかり噛んで味わうようにしました。すると、食事の