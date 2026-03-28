【３ヶ月で−２kg】“一口目をゆっくり食べる”だけ。食べ過ぎが減った簡単習慣
「食事量は意識しているのに、なぜか食べ過ぎてしまう」と悩んでいたHさん（40歳・事務）。食事の内容には気をつけているつもりでも、満腹になる前に食べ過ぎてしまうことが多かったといいます。そこで見直したのが、食事の“最初のひと口”の食べ方でした。
最初のひと口をゆっくり味わう
Hさんが意識したのは、食べ始めてすぐに次のひと口へ進まないこと。最初のひと口だけは、しっかり噛んで味わうようにしました。
すると、食事のペースが自然とゆるやかになり、満腹感を感じるタイミングが早くなったそう。結果として、食べる量を無理に減らさなくても、自然と食べ過ぎを防げるようになっていったといいます。
食べ始めのスピードが食事全体を左右する
食事は最初のスピードがそのまま続きやすいもの。食べ始めが早いと、そのままのペースで食べ進めてしまい、満腹を感じる前に食べ過ぎてしまうこともあります。
逆に、最初のひと口をゆっくり取ることで、食事全体のリズムが整いやすく。Hさんもこの変化を実感するようになってから、食後の満足感が安定したといいます。
３ヶ月で−２kgと無理のない減量に成功
この簡単習慣を続けた結果、Hさんは３ヶ月で−２kg。食事内容を大きく変えたわけではありませんが、食べ方を少し意識するだけでも体は変わると感じたそうです。
ダイエットというと食事制限や運動に目が向きがちですが、まずは“食べ方”を見直すことも大切。最初のひと口をゆっくり味わう。それだけでも、体は少しずつ整っていくかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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