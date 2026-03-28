女優ののんがSNSのプロフィールに本名を併記し話題となっている。「のんさんはXやInstagram、YouTubeチャンネルなど複数のSNSアカウントを保有していますが、3月26日までにプロフィールに“のん（本名：能年玲奈）”と記載されました」（スポーツ紙記者）この動きを受け、X上でさまざまな声が聞かれる。《のんちゃんの本名を完全に忘れてた》《「本名 能年玲奈」って変わっているね。これが彼女の今の結論なのかな》彼女の本