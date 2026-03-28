中米・ホンジュラスから来た16歳の女子ソフトボール選手が28日、岡山市の小・中学生と交流しました。 クリステル・オチョア選手（16）とグリニス・トーレス選手（16）は、２月から岡山県に滞在し、大学や企業との合同練習などで経験を積みました。この日は日本の子どもたちと一緒に守備練習などで汗を流しました。 イベントは、ホンジュラスの子どもたちに夢を届けようと活動している日本のNGO「ホンジュラ