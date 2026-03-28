元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）とユーチューバー・てんちむ（32）が28日、双方のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。1月30日に婚姻届を提出したという。三崎氏は今月26日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「最近運気が悪い」として、細木数子さんの娘で「六星占術」後継者・細木かおりさんに鑑定をしてもらっていた。この時点で結婚していた三崎氏だったが、隠した状態で「結婚はどうですか?」と質問す