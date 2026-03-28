ノルウェーに逆転勝ちし喜ぶオランダのファンダイク（右）＝アムステルダム（AP＝共同）【アムステルダム共同】サッカーの国際親善試合は27日、各地で行われ、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で日本と1次リーグF組でぶつかるオランダは、ホームでノルウェーに2―1で逆転勝ちした。ファンダイクらが得点した。イングランドはウルグアイと1―1で引き分けた。終盤にCKからホワイトが先制したが、PKで追い付かれた。31日（日