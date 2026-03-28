静岡県磐田市でレモン産地形成の第一歩が始まった。3月24日、農業法人のLEMONITY（レモニティ）は、古くなった茶畑を抜根して整地された約4haの農地（静岡県磐田市匂坂中309周辺エリア）でレモン定植祭を開催し、苗木約2000本を定植した。定植祭であいさつしたLEMONITYの鈴木貴博社長は「農業の関係人口を増やしていきたい。『農業楽しい』とか『農業をもっと応援したい』という方が増えていけば、野菜の単価も上がり、レモ