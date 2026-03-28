別居中の妻が職場に来て「犬を返せ！」と迫ったという相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談によると、別居の際、一度は妻がペットの犬を連れ出したものの、環境の変化を心配した夫が連れ戻したといいます。これまで散歩や世話を主にしていたのは夫で、犬は妻よりも夫になついているそうです。SNS上でも、別居や離婚の際に「ペットをどちらが引き取るのか」をめぐるトラブルは少なくありません。夫婦が別居・離婚する場合