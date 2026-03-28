2026年3月27日、中国メディアの観察者網は、オーストラリアの新車市場で2月に中国製自動車の販売台数が初めて日本を上回り、1998年から28年間にわたり続いてきた日本の独占状態が打破されたことを報じた。記事は、中国の自動車産業がわずか10年という短期間でオーストラリア市場における最大の輸入車供給源へと急成長を遂げたと紹介。2月の販売統計において、中国製の販売台数は2万2362台に達し、日本の2万1671台やタイの1万9493台